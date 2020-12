La furia del mare travolge ogni cosa: la città piange disperata (Di martedì 29 dicembre 2020) Il giorno dopo è quello della conta dei danni, delle pacche sulla spalla e della speranza che mai deve mancare in certi casi. Napoli mare mossoIl giorno dopo si piange, ma con discrezione, ci si tiene tutto dentro. Il giorno dopo è quello della conta dei danni, esteriori e non. Il giorno dopo a Napoli, è quello dei conti, da fare ancora una volta con ciò che ci circonda. Stavolta è stato il mare, l’amico fascinoso e mai domo, quello della bella cartolina, delle lunghe passeggiate e degli occhi rivolti alla luna. Proprio lui stavolta, ha ferito l’amata compagna di terra. Uno sfregio, e poi ancora un altro, in una folle serata, scandita dalla pioggia, dal cielo oscuro e dall’innaturale grido delle acque. La città è quasi assente, smarrita da ciò che successo poche ore prima. Non si aspettava la ... Leggi su chenews (Di martedì 29 dicembre 2020) Il giorno dopo è quello della conta dei danni, delle pacche sulla spalla e della speranza che mai deve mancare in certi casi. NapolimossoIl giorno dopo si, ma con discrezione, ci si tiene tutto dentro. Il giorno dopo è quello della conta dei danni, esteriori e non. Il giorno dopo a Napoli, è quello dei conti, da fare ancora una volta con ciò che ci circonda. Stavolta è stato il, l’amico fascinoso e mai domo, quello della bella cartolina, delle lunghe passeggiate e degli occhi rivolti alla luna. Proprio lui stavolta, ha ferito l’amata compagna di terra. Uno sfregio, e poi ancora un altro, in una folle serata, scandita dalla pioggia, dal cielo oscuro e dall’innaturale grido delle acque. Laè quasi assente, smarrita da ciò che successo poche ore prima. Non si aspettava la ...

Ultime Notizie dalla rete : furia del Maltempo, la furia del mare devasta la Costiera amalfitana La Repubblica Rigopiano: sciame sismico fu concausa della valanga secondo perizia

Una nuova perizia arriva dal gup messa sul tavolo dal 15 marzo, secondo cui, lo sciame sismico dell’Italia centrale, fu la concausa che ha sepolto l ‘albergo di Rigopiano causando 29 morti, destinato ...

Livia Giustolisi non c’è più, e con lei rischia ora di morire anche la storia del Premio dedicato a suo padre Franco

“Nel 1996 un articolo di suo padre Franco Giustolisi sull’Espresso ha fatto conoscere all’opinione pubblica lo scandalo degli occultamenti da parte della magistratura militare e della politica dei fas ...

Una nuova perizia arriva dal gup messa sul tavolo dal 15 marzo, secondo cui, lo sciame sismico dell’Italia centrale, fu la concausa che ha sepolto l ‘albergo di Rigopiano causando 29 morti, destinato ...“Nel 1996 un articolo di suo padre Franco Giustolisi sull’Espresso ha fatto conoscere all’opinione pubblica lo scandalo degli occultamenti da parte della magistratura militare e della politica dei fas ...