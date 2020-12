La foto di Rosalia che a 90 anni pulisce la strada | uno scatto che colpisce dritto al cuore Giorgia Meloni | Guarda

(Di martedì 29 dicembre 2020) Unache arriva a colpireildi. Unache arriva dal Veneto, terra di lavoratori, terra di persone orgogliose e mai dome. "Mi inviano questa bellissimadal Veneto", premette la leader di Fratelli d'Italia, rilanciandola sui social. E dunque laspiega che cosa stiamo vedendo in questo, che potete vedere qui sotto: "La signora, 90, rilacon la fresa da neve. Che forza le nonne italiane", conclude. Un'immagine bellissima e toccante con cui la leader FdI riserva un pensiero, e un cuoricino rosso, a tutti i nonni e le ...

Ambrakey1 : RT @GiorgiaMeloni: Mi inviano questa bellissima foto dal Veneto. La signora Rosalia, 90 anni, ripulisce la strada con la fresa da neve. Che… - ilduca81875061 : RT @GiorgiaMeloni: Mi inviano questa bellissima foto dal Veneto. La signora Rosalia, 90 anni, ripulisce la strada con la fresa da neve. Che… - nonstop9981 : RT @GiorgiaMeloni: Mi inviano questa bellissima foto dal Veneto. La signora Rosalia, 90 anni, ripulisce la strada con la fresa da neve. Che… - manu_etoile : RT @GiorgiaMeloni: Mi inviano questa bellissima foto dal Veneto. La signora Rosalia, 90 anni, ripulisce la strada con la fresa da neve. Che… - zannazyu : RT @GiorgiaMeloni: Mi inviano questa bellissima foto dal Veneto. La signora Rosalia, 90 anni, ripulisce la strada con la fresa da neve. Che… -

Ultime Notizie dalla rete : foto Rosalia

Leggo.it

Rosalia ha 90 anni e non rinuncia a dare il suo contributo per ripulire le strade dalla neve che in queste ore è caduta copiosamente sulle regioni settentrionali d'Italia. Arriva ...Sacchi pieni di rifiuti scaricati fuori da ogni regola. Scosso da un simile, indecoroso, spettacolo anche l’assessore all’ambiente Natalino Coletta ...