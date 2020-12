La denuncia social della sfoglina Alessandra Spinsi: «Non sono io che vi dico che avete vinto dei soldi» (Di martedì 29 dicembre 2020) Una truffa bella e buona. Questo è quello che sta succedendo ai danni degli utenti social rubando il nome di Alessandra Spisni, titolare de La Vecchia Scuola bolognese – la sola scuola di sfoglia e pasta fresca esistente -. La maestra sfoglina bolognese è diventata famosa grazie alla sua presenza nel celebre programma di cucina La prova del cuoco. Con le sue ricette, i suoi dietro le quinte e la sua simpatia la donna ha collezionato un bel seguito sui social e proprio alla sua community ha voluto rivolgere un messaggio preciso: non credete alla truffa Alessandra Spisni. LEGGI ANCHE >>> Gemitaiz e Instagram che «ha cancellato da solo le mie storie in merito ai predatori sessuali sui social» Truffa Alessandra Spisni: la denuncia sui ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 dicembre 2020) Una truffa bella e buona. Questo è quello che sta succedendo ai danni degli utentirubando il nome diSpisni, titolare de La Vecchia Scuola bolognese – la sola scuola di sfoglia e pasta fresca esistente -. La maestrabolognese è diventata famosa grazie alla sua presenza nel celebre programma di cucina La prova del cuoco. Con le sue ricette, i suoi dietro le quinte e la sua simpatia la donna ha collezionato un bel seguito suie proprio alla sua community ha voluto rivolgere un messaggio preciso: non credete alla truffaSpisni. LEGGI ANCHE >>> Gemitaiz e Instagram che «ha cancellato da solo le mie storie in merito ai predatori sessuali sui» TruffaSpisni: lasui ...

