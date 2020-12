La Commissione europea vuole aumentare il pedaggio delle autostrade a chi inquina di più

Leggi su wired

(Di martedì 29 dicembre 2020) Cattive notizie per i proprietari di autonti. Dal 2022 chi possiede un’auto ad alte emissioni di CO2 potrebbe essere costretto a pagare una sovrattassa sui pedaggi autostradali. Lo ha stabilito la, che nei giorni scorsi ha approvato una norma presentata a Bruxelles già due anni fa con l’intento di incentivare il più possibile l’uso di veicoli a basso impatto ambientale all’interno dell’Unione. La direttiva comunitaria dovrà essere recepita entro i prossimi due anni dai singoli stati membri, i quali avranno la libertà di decidere l’entità degli eventuali aumenti in base alla quantità di emissionintiauto in circolazione. E nel caso dell’Italia questo potrebbe significare un aumento dei pedaggi per molti automobilisti, dato che il parco auto circolante nel nostro ...