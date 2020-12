La città in lutto per Roberto: il commercialista che amava l'arte e la musica ucciso dalla Sla a 57 anni (Di martedì 29 dicembre 2020) FANO - Ieri mattina, dopo una lunga malattia, è deceduto Roberto Pedinotti . Aveva solo 57 anni e da 3 era stato colpito dalla Sla , la terribile malattia neurodegenerativa che conduce alla paralisi ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 29 dicembre 2020) FANO - Ieri mattina, dopo una lunga malattia, è decedutoPedinotti . Aveva solo 57e da 3 era stato colpitoSla , la terribile malattia neurodegenerativa che conduce alla paralisi ...

