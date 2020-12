La casa dei Mandorli di Tonino Guerra a Pennabilli diventa luogo della memoria (Di martedì 29 dicembre 2020) di L.S. 'Un continente, un bastimento, un luogo di memoria che permette viaggi e ricordi pur stando fermi'. Così Tonino Guerra (1920-2020) - noto per le sue collaborazioni con Federico Fellini e ... Leggi su globalist (Di martedì 29 dicembre 2020) di L.S. 'Un continente, un bastimento, undiche permette viaggi e ricordi pur stando fermi'. Così(1920-2020) - noto per le sue collaborazioni con Federico Fellini e ...

La casa dei Mandorli di Tonino Guerra a Pennabilli diventa luogo della memoria

“Un continente, un bastimento, un luogo di memoria che permette viaggi e ricordi pur stando fermi”. Così Tonino Guerra (1920-2020) – noto per le sue collaborazioni con Federico Fellini e Michelangelo ...

"Un continente, un bastimento, un luogo di memoria che permette viaggi e ricordi pur stando fermi". Così Tonino Guerra (1920-2020) – noto per le sue collaborazioni con Federico Fellini e Michelangelo ...