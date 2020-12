La Campania attende le dosi | in arrivo 40mila vaccini in 27 ospedali

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ atteso per domani il primo carico di fiale che produrranno circaper la. Lesaranno smistate direttamente dalla Pfizer-Biontech ai 27indicati dalla Regione e presenti nel piano messo a punto dal commissario straordinario per la gestione dell’epidemia, Domenico Arcuri. Un altro passo avanti per il nostro territorio che secondo quanto riporta La Repubblica presenta una percentuale dell’85% di medici e infermieri favorevoli alla vaccinazione. Domenica, nel V-day, sono state somministrate 720nei settedesignati e in una Rsa. La prima fase della campagna vaccinale incoinvolgerà 135.980 operatori sanitari e le richieste pervenute sono già state 9mila. Ogni Asl ...