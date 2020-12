La Camera Usa sfida Trump: approvata la legge sulla Difesa, annullato il veto (Di martedì 29 dicembre 2020) Per il presidente uscente il testo non contiene l'abolizione dell'immunità per i social media e la revoca della norma che permette di cambiare i nomi delle basi militari intestate a personaggi ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 29 dicembre 2020) Per il presidente uscente il testo non contiene l'abolizione dell'immunità per i social media e la revoca della norma che permette di cambiare i nomi delle basi militari intestate a personaggi ...

