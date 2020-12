La Camera Usa approva il piano di aiuti e aumenta da 600 a 2mila dollari il contributo per ogni cittadino con redditi sotto i 75mila (Di martedì 29 dicembre 2020) Nella notte italiana la Camera degli Stati Uniti ha approvato con 275 voti a favore e 134 contrari un aumento da 600 a 2.000 dollari per gli aiuti diretti agli americani con reddito sotto i 75mila dollari. Aumento che era stato chiesto a gran voce da Donald Trump nel firmare (controvoglia) il piano da 900 miliardi di dollari di stimoli anti Covid all’economia e approvato anche dal presidente eletto Joe Biden. Il provvedimento passa ora al Senato a maggioranza repubblicana. Il via libera all’aumento degli aiuti diretti agli americani è stato bipartisan, superando i due terzi che sono la maggioranza richiesta per le procedure di voto veloci. Trump aveva firmato il pacchetto, che comprende anche 1.400 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Nella notte italiana ladegli Stati Uniti hato con 275 voti a favore e 134 contrari un aumento da 600 a 2.000per glidiretti agli americani con reddito. Aumento che era stato chiesto a gran voce da Donald Trump nel firmare (controvoglia) ilda 900 miliardi didi stimoli anti Covid all’economia eto anche dal presidente eletto Joe Biden. Il provvedimento passa ora al Senato a maggioranza repubblicana. Il via libera all’aumento deglidiretti agli americani è stato bipartisan, superando i due terzi che sono la maggioranza richiesta per le procedure di voto veloci. Trump aveva firmato il pacchetto, che comprende anche 1.400 ...

