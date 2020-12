Klopp: “Momento in cui si può decidere la Premier. Thiago Alcantara? Vicino al rientro” (Di martedì 29 dicembre 2020) Jurgen Klopp, manager del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Premier di domani contro il Newcastle e di lunedì con il Southampton, giocando ogni 3 giorni. Queste le sue parole: “E’ un Momento dove si può anche decidere la Premier League. Anche in senso negativo, perchè giocando ogni 3 giorni è davvero complicato e bisogna fare attenzione. Thiago Alcantara? Si è allenato col gruppo per l’intera sessione ma si è trattato un allenamento ridotto. Deve solo allenarsi di più in gruppo. Non si può giocare una partita di Premier dopo un solo allenamento in gruppo. E’ in miglioramento ma al Momento non posso dire di più a riguardo, posso solo dire che è Vicino al rientro ma non lo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020) Jurgen, manager del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara didi domani contro il Newcastle e di lunedì con il Southampton, giocando ogni 3 giorni. Queste le sue parole: “E’ undove si può anchelaLeague. Anche in senso negativo, perchè giocando ogni 3 giorni è davvero complicato e bisogna fare attenzione.? Si è allenato col gruppo per l’intera sessione ma si è trattato un allenamento ridotto. Deve solo allenarsi di più in gruppo. Non si può giocare una partita didopo un solo allenamento in gruppo. E’ in miglioramento ma alnon posso dire di più a riguardo, posso solo dire che èalma non lo ...

