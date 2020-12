Kjaer recuperato | il difensore esulta sui social | «Bello tornare a casa» – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 dicembre 2020)commenta il proprio ritorno a Milanello con un post suinetwork: ecco le parole del centrale danese Simonoggi ha effettuato quasi l’intero allenamento facoltativo post-Natale con il resto del gruppo squadra presente. Un sospiro di sollievo per Stefano Pioli che ora può sperare di avere ildanese nuovamente a disposizione per la sfida contro il Benevento del prossimo 3 gennaio. A commentare il ritorno a Milanello Simonha così commentato con un tweet: «». Good to be back home – #Milanello !!#SempreMilan ??? pic.twitter.com/9ohZpK2Tsi — Simon(@simon1989) December 29, 2020 Leggi su Calcionews24.com