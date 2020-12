Karina Cascella: la sua foto di 20 anni fa compie il giro dei social (Di martedì 29 dicembre 2020) Karina Cascella ha mostrato ai suoi follower una foto di quasi 20 anni fa. Vediamola insieme Karina Cascella: spunta una foto di 20 anni fa (Instagram @KarinaCascella)Karina Cascella è una personalità parecchio conosciuta nel mondo dello spettacolo italiano. Muovendo i suoi primi passi come celebrità negli studi di Uomini e donne, la donna è stata successivamente ospitata in numerosissimi programmi ed è oggi un’opinionista. Ad oggi ha intrapreso una grandissima amicizia con il suo collega televisivo, Gianni Sperti, al quale ha comunicato la sua importante vicinanza in seguito alla scomparsa del padre, avvenuta proprio ieri. Visualizza ... Leggi su altranotizia (Di martedì 29 dicembre 2020)ha mostrato ai suoi follower unadi quasi 20fa. Vediamola insieme: spunta unadi 20fa (Instagram @è una personalità parecchio conosciuta nel mondo dello spettacolo italiano. Muovendo i suoi primi passi come celebrità negli studi di Uomini e donne, la donna è stata successivamente ospitata in numerosissimi programmi ed è oggi un’opinionista. Ad oggi ha intrapreso una grandissima amicizia con il suo collega televisivo, GiSperti, al quale ha comunicato la sua importante vicinanza in seguito alla scomparsa del padre, avvenuta proprio ieri. Visualizza ...

garalya1 : @usogoldeen ahh pensa che credevo karina Cascella povera..quella è veramente odiosa!! ah adesso ho datomil volto a sta emily...?? - garalya1 : @usogoldeen ma io credevo karina Cascella!!!ki è questa Karina.??scusa lugnoranza ho visto dei pidt con una ragazza… - zazoomblog : Karina Cascella la confessione commovente: “Manca così tanto in questi giorni” - #Karina #Cascella #confessione - zazoomblog : Karina Cascella il terribile lutto: “Non voglio dimenticare mai…” dolore atroce - #Karina #Cascella #terribile… - xbsaforselena : @danitrash77 @NetflixIT la Rai ora come ora non farebbe mai la Talpa secondo me ?? fanno tutti reality a sfondo educ… -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella Karina Cascella: la sua foto di 20 anni fa compie il giro dei social Altranotizia Che Dio ci aiuti 6, Elena Sofia Ricci: “Suor Angela avrà vuoti di memoria”

Elena Sofia Ricci, Che Dio ci aiuti 6: "Suor Angela ha perso una parte di memoria" L'attesa è terminata: giovedì 7 gennaio andrà in onda in prima serata ...

Gianni Sperti in lutto, Karina Cascella: “Mai come ora sono accanto a te”

Gianni Sperti in lutto per il padre, Karina Cascella: "Mai come ora sono accanto a te" Gianni Sperti pochi giorni fa è stato colpito un grave lutto, la ...

Elena Sofia Ricci, Che Dio ci aiuti 6: "Suor Angela ha perso una parte di memoria" L'attesa è terminata: giovedì 7 gennaio andrà in onda in prima serata ...Gianni Sperti in lutto per il padre, Karina Cascella: "Mai come ora sono accanto a te" Gianni Sperti pochi giorni fa è stato colpito un grave lutto, la ...