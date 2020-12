Kamala Harris si sottopone al vaccino anti-Covid in diretta. E scherza: “Era così facile?” (Di martedì 29 dicembre 2020) La vicepresidente eletta degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. La somministrazione è avvenuta in un ospedale di Washington, DC. “Era così facile?”, ha scherzato dopo essere stata vaccinata, “grazie”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) La vicepresidente eletta degli Stati Uniti,, ha ricevuto la prima dose del. La somministrazione è avvenuta in un ospedale di Washington, DC. “Era?”, hato dopo essere stata vaccinata, “grazie”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

