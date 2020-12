Juventus Women | Galli | «Ecco perché ho scelto il calcio»

Leggi su calcionews24

Aurora, centrocampista della Juventus, ha parlato di come è nata la sua passione per il calcio: le sue parole – VIDEO Aurora, centrocampista della Juventus, ha interagito con Nonna Rosetta, celebre personaggio di "Casa Surace" nell'iniziativa della FIGC Femminile per lanciare la Supercoppa.

PERCHE' TIFARE JUVE – «La Juve è una grandissima squadra e società e quindi devi tifare per la Juve». 

PERCHE' GIOCHI A CALCIO? – «Per mio fratello, andavo con lui agli allenamenti e subito a 4/5 anni ho chiesto ai miei giocatori se potevo iniziare anche io».