Juventus, rinnovo per Pellegrini: i dettagli del contratto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Juventus ha rinnovato il contratto di Luca Pellegrini fino al 2025. Il terzino è attualmente in prestito al Genoa Secondo quanto riportato da Sky Sport, Luca Pellegrini avrebbe rinnovato il suo contratto con la Juventus fino al 2025. Prolungamento per altri due anni, visto che inizialmente la scadenza era prevista per il 2023. Il terzino classe ’99, al momento, è un punto fermo del Genoa, dove fino ad ora ha collezionato 10 presenze in Serie A. Il suo legame con il club bianconero si è instaurato nell’estate 2019, quando è sbarcato a Torino nell’operazione che ha portato Leonardo Spinazzola a Roma. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Laha rinnovato ildi Lucafino al 2025. Il terzino è attualmente in prestito al Genoa Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lucaavrebbe rinnovato il suocon lafino al 2025. Prolungamento per altri due anni, visto che inizialmente la scadenza era prevista per il 2023. Il terzino classe ’99, al momento, è un punto fermo del Genoa, dove fino ad ora ha collezionato 10 presenze in Serie A. Il suo legame con il club bianconero si è instaurato nell’estate 2019, quando è sbarcato a Torino nell’operazione che ha portato Leonardo Spinazzola a Roma. Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : #Juventus annuncia il rinnovo della partnership con FCA per la sponsorizzazione Jeep fino al 2024. Accordo da 45 mi… - DiMarzio : #Juventus, Luca Pellegrini rinnova fino al 2025 - Sport_Mediaset : #Juve - #Dybala, il rinnovo slitta a febbraio: i dubbi della #Joya. Club e giocatore torneranno a discutere del con… - FABIOCRUCIATA : RT @capuanogio: #Juventus annuncia il rinnovo della partnership con FCA per la sponsorizzazione Jeep fino al 2024. Accordo da 45 milioni a… - SwainTest : RT @NicoSchira: Rinnovo fino al 2025 per Luca #Pellegrini con la #Juventus. L'asse di mercato con Mino #Raiola resta caldo e potrebbe regal… -