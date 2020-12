Juventus | quel bomber super costoso da prendere gratis

Leggi su serieanews

(Di martedì 29 dicembre 2020) Lapensa ad un rinforzo in attacco: occasione Diego Costama con ingaggio elevato, i dettagli Un attaccante per Pirlo: lasfoglia la margherita alla ricerca di un quarto. Ronaldo, Morata e Dybala non bastano per chi vuole rimontare in campionato e andare avanti in Champions League. Llorente il nome più Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.