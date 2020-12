Juventus, Paratici si muove per Depay: contatti con Lione e agente (Di martedì 29 dicembre 2020) La Juventus a lavoro per portare Memphis Depay a Torino. L’attaccante classe 1994 del Lione e della nazionale olandese è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e la società bianconera vuole cogliere l’occasione. Depay al momento non ha intenzione di prolungare il rapporto con il club francese e sta valutando le proposte sul tavolo. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Laa lavoro per portare Memphisa Torino. L’attaccante classe 1994 dele della nazionale olandese è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e la società bianconera vuole cogliere l’occasione.al momento non ha intenzione di prolungare il rapporto con il club francese e sta valutando le proposte sul tavolo. L'articolo

