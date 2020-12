Juventus, largo ai giovani: assalto per Reynolds e Rovella (Di martedì 29 dicembre 2020) La Juventus guarda al futuro, punta sui giovani e lavora per acquistare due ragazzi del ‘2001: Reynolds dal Dallas Fc e Rovella dal Genoa Reynolds è un terzino destro, una delle promesse più interessanti della Mls, del calcio americano, gioca nel Dallas Fc e la Juventus è pronta ad imbastire quest’operazione col Cagliari anche perchè ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 29 dicembre 2020) Laguarda al futuro, punta suie lavora per acquistare due ragazzi del ‘2001:dal Dallas Fc edal Genoaè un terzino destro, una delle promesse più interessanti della Mls, del calcio americano, gioca nel Dallas Fc e laè pronta ad imbastire quest’operazione col Cagliari anche perchè ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ???? #Juventus, largo ai giovani, sul mercato assalto a due ragazzi del '2001: #Reynolds e #Rovella - andrebazzi : A mio avviso, la Juventus diventerà davvero in grado di vincere la Champions League quando avrà un tecnico che sapr… - mentestetica : Pagelle #juvefiorentina - de Ligt 6,5: Ha un tale strapotere fisico che gli attaccanti avversari gli girano al larg… - FootStatsCalcio : La #Juventus per 0-3 con la @acffiorentina. Mai nessuna squadra ospite aveva vinto allo Stadium e in #SerieA con co… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus largo Juventus, largo ai giovani: assalto per Reynolds e Rovella SerieANews Calciomercato Juventus, sorpasso sull’Inter: colpo da 16 milioni

La Juventus mira a rinforzare la rosa in vista dell'apertura della sessione acquisti invernale. Nel mirino un obiettivo dell'Inter.

De Paul per Conte, Maldini blinda il Milan

Col tesoretto di Eriksen e Nainggolan Marotta può far contento il tecnico. I rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma i "colpi" vicini del Diavolo ...

La Juventus mira a rinforzare la rosa in vista dell'apertura della sessione acquisti invernale. Nel mirino un obiettivo dell'Inter.Col tesoretto di Eriksen e Nainggolan Marotta può far contento il tecnico. I rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma i "colpi" vicini del Diavolo ...