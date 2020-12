Juventus, il c.t. degli USA elogia McKennie: «Può migliorare il calcio italiano» (Di martedì 29 dicembre 2020) Gregg Berhalter ha esaltato le qualità di Weston McKennie Weston McKennie ha sorpreso tutti per il suo avvio alla Juventus. Non proprio tutti, anzi, perché il c.t. degli USA Gregg Berhalter ne ha parlato così a TMW. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 McKennie AL CAMP NOU – «Weston al Camp Nou ha giocato un’altra grande partita, c’è poco da dire. È stato bello vederlo alzare ulteriormente il suo livello di gioco contro Lionel Messi e una big come il Barça. Direi che proprio il gol segnato ai blaugrana è stato l’esempio perfetto delle sue spiccate qualità nell’inserimento in area avversaria». McKennie ALLA JUVE – «McKennie ci ha parlato con grande entusiasmo di questa sua nuova sfida e ci ha detto che fin dal primo giorno Cristiano Ronaldo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Gregg Berhalter ha esaltato le qualità di WestonWestonha sorpreso tutti per il suo avvio alla. Non proprio tutti, anzi, perché il c.t.USA Gregg Berhalter ne ha parlato così a TMW. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24AL CAMP NOU – «Weston al Camp Nou ha giocato un’altra grande partita, c’è poco da dire. È stato bello vederlo alzare ulteriormente il suo livello di gioco contro Lionel Messi e una big come il Barça. Direi che proprio il gol segnato ai blaugrana è stato l’esempio perfetto delle sue spiccate qualità nell’inserimento in area avversaria».ALLA JUVE – «ci ha parlato con grande entusiasmo di questa sua nuova sfida e ci ha detto che fin dal primo giorno Cristiano Ronaldo ...

