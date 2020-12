Juventus, gruppo al completo per Pirlo: le ultime in vista dell’Udinese (Di martedì 29 dicembre 2020) Continassa, Pirlo può sorridere: due buone notizie verso Juve-Udinese, sfida in programma domenica 3 gennaio Secondo quanto riferito da Paolo Aghemo su Sky Sport 24, nella giornata di oggi sono rientrati alla Continassa sia Cristiano Ronaldo e sia Adrien Rabiot, assenti ieri alla ripresa delle attività. Altre due buone notizie per Pirlo, dopo i rientri dagli infortuni di De Ligt, Demiral e Chiellini. gruppo al completo, dunque, con la Juve al lavoro per preparare la partita di domenica contro l’Udinese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Continassa,può sorridere: due buone notizie verso Juve-Udinese, sfida in programma domenica 3 gennaio Secondo quanto riferito da Paolo Aghemo su Sky Sport 24, nella giornata di oggi sono rientrati alla Continassa sia Cristiano Ronaldo e sia Adrien Rabiot, assenti ieri alla ripresa delle attività. Altre due buone notizie per, dopo i rientri dagli infortuni di De Ligt, Demiral e Chiellini.al, dunque, con la Juve al lavoro per preparare la partita di domenica contro l’Udinese. Leggi su Calcionews24.com

