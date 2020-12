Juventus e Jeep rinnovano la partnership fino al 2024 L’accordo è di 45 milioni a stagione

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)Football Club S.p.A. (“”) comunica di aver raggiunto con FCA Italy S.p.A. (“FCA”)per il rinnovo della sponsorizzazione della maglia gara per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Tale accordo scaturisce dalla reciproca soddisfazione di unadi successo che accompagnaed il branddallasportiva 2012/2013.prevede un corrispettivo base per ciascunasportiva di € 45e componenti variabili in funzione dei risultati sportivi. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.