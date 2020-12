Juventus, dalla Supercoppa al Milan: gennaio mese cruciale della stagione (Di martedì 29 dicembre 2020) Juventus – La Juventus è al lavoro per preparare le prossime sfide di campionato e del resto il calendario di gennaio 2021 mette davvero i brividi. Tante partite importanti in campionato per l’undici bianconero, tra cui gli scontri diretti per lo scudetto contro Milan e Inter che andranno giocati entrambi in trasferta. Ma a gennaio ci sarà anche da giocare la finale di Supercoppa Italiana e l’ottavo in gara secca di Coppa Italia. Anche per questo motivo Pirlo si aspetta rinforzi dal calciomercato che sta per aprirsi. Juventus, gennaio di fuoco: tanti scontri diretti Il cammino bianconero nel 2021 inizierà il 3 gennaio in casa contro l’Udinese. Tre giorni dopo – come sottolinea Tuttosport – invece l’undici di Pirlo sarà ospite del ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 dicembre 2020)– Laè al lavoro per preparare le prossime sfide di campionato e del resto il calendario di2021 mette davvero i brividi. Tante partite importanti in campionato per l’undici bianconero, tra cui gli scontri diretti per lo scudetto controe Inter che andranno giocati entrambi in trasferta. Ma aci sarà anche da giocare la finale diItaliana e l’ottavo in gara secca di Coppa Italia. Anche per questo motivo Pirlo si aspetta rinforzi dal calciomercato che sta per aprirsi.di fuoco: tanti scontri diretti Il cammino bianconero nel 2021 inizierà il 3in casa contro l’Udinese. Tre giorni dopo – come sottolinea Tuttosport – invece l’undici di Pirlo sarà ospite del ...

Juventus, dalla Supercoppa al Milan: gennaio mese cruciale della stagione

