Juve-Napoli | Cecchi: “Parole di De Laurentis a Pirlo inaccettabili, da tifoso” (Di martedì 29 dicembre 2020) Juve-Napoli non è ancora iniziata, ma è destinata a non finire mai: prime dichiarazioni di Pirlo, poi risposte secche di De Laurentis. Il giornalista Stefano Cecchi commenta il botta e… L'articolo Juve-Napoli Cecchi: “Parole di De Laurentis a Pirlo inaccettabili, da tifoso” proviene da . Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020)non è ancora iniziata, ma è destinata a non finire mai: prime dichiarazioni di, poi risposte secche di De. Il giornalista Stefanocommenta il botta e… L'articolo: “di De, da” proviene da .

SkySport : Napoli, punto cessioni: Milik in stand-by, Juve su Llorente. Le news di calciomercato - ZZiliani : Nel giorno in cui apprendiamo che #JuveNapoli sarà giocata, che al Napoli viene ridato il punto e che #Buffon sarà… - ZZiliani : Disperato per aver dovuto espellere #Cuadrado (ma gliel’ha detto il VAR), #LaPenna fischia solo punizioni per la Ju… - giuaddo99 : RT @maxmassi969: Una delle gare più importanti della Premier, rinviata per 5 positivi al Covid nel City, l’Everton da subito il suo assenso… - scaribel : @BGuerretta @Nephilim_Tuo Quindi anche a parti invertite voi non avreste detto nulla giusto? Se al posto del napoli… -