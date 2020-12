Juve, Jeep sponsor tecnico fino al 2024 (Di martedì 29 dicembre 2020) TORINO - "La Juventus comunica di aver raggiunto con FCA Italy S.p.A. l'accordo per il rinnovo della sponsorizzazione della maglia gara per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Tale ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 dicembre 2020) TORINO - "Lantus comunica di aver raggiunto con FCA Italy S.p.A. l'accordo per il rinnovo dellaizzazione della maglia gara per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Tale ...

juventusfc : Jeep Sponsor Juventus fino al 30 giugno 2024 ?? - tuttosport : #Juve e #Jeep, accordo triennale: 135 milioni in cassa ?? - CrapanzanoRobin : RT @cmdotcom: #Juve, UFFICIALE il rinnovo di 3 anni con #Jeep: corrispettivo quasi triplicato, le cifre - Domenico1oo777 : RT @AntonioCorsa: La Juve rinnova il contratto con Jeep per altre 3 stagioni (dalla 2021/22). Per la passata stagione e questa, grazie ad u… - ArturoDb72 : RT @AntonioCorsa: La Juve rinnova il contratto con Jeep per altre 3 stagioni (dalla 2021/22). Per la passata stagione e questa, grazie ad u… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Jeep Juve, Jeep sponsor tecnico fino al 2024 Corriere dello Sport.it Juve, rinnovo triennale con Jeep per 45 mln a stagione

Juve Jeep cifre – Attraverso una nota ufficiale, la Juventus ha comunicato di aver raggiunto con FCA l’accordo per il rinnovo della sponsorizzazione della maglia gara per le stagioni sportive 2021/22, ...

Juventus – Jeep, c’è l’accordo: pioggia di milioni in arrivo

FCA Italia, main sponsor della Juventus, ha rinnovato il contratto con il club bianconero per le prossime tre stagioni. L'accordo prevede un corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva di 45 mil ...

Juve Jeep cifre – Attraverso una nota ufficiale, la Juventus ha comunicato di aver raggiunto con FCA l’accordo per il rinnovo della sponsorizzazione della maglia gara per le stagioni sportive 2021/22, ...FCA Italia, main sponsor della Juventus, ha rinnovato il contratto con il club bianconero per le prossime tre stagioni. L'accordo prevede un corrispettivo base per ciascuna stagione sportiva di 45 mil ...