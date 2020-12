forumJuventus : [GdS] Che fine ha fatto il migliore della scorsa Serie A? Tra infortuni, scelte di Pirlo e rinnovo, Dybala s’è pers… - Sport_Mediaset : #Juve - #Dybala, il rinnovo slitta a febbraio: i dubbi della #Joya. Club e giocatore torneranno a discutere del con… - tuttosport : #Dybala e il rinnovo del contratto: ora il campo. Da febbraio la #Juve ribadirà l’offerta ?? - sportli26181512 : 'Juve-Dybala, pronta un'offerta di rinnovo milionaria': In Argentina sono sicuri: l'offerta bianconera per blindare… - infoitsport : Capello: 'Juve, fai questo scambio con Dybala' -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Dybala

PAROLE DI DYBALA -Sicuramente Dybala non è un calciatore che crea problemi, anzi generalmente li risolve con le sue prestazioni in campo, ma quando esci con certe dichiarazioni ...Juventus, si lavora al rinnovo di Dybala. Il sito argentino Olé svela i dettagli della proposta: 10 milioni più bonus a stagione per cinque anni.