Justice League: per DC lo Snyder Cut è "una strada che non porta da nessuna parte" (Di martedì 29 dicembre 2020) Il futuro, per DC Film, si presenta roseo; un po' meno roseo per Zack Snyder visto che il suo Snyder Cut di Justice League non avrà nessun seguito, almeno secondo quanto anticipato dallo studio. Zack Snyder's Justice League non è l'inizio di una nuova era nei piani di DC. Anticipando il futuro di DC Films, il Presidente Walter Hamada ha definito lo Snyder Cut "una strada che non porta da nessuna parte". Dopo le insistenze dei fan e una campagna senza precedenti sui social, Warner Bros. ha ceduto assegnando a Zack Snyder 70 milioni di dollari per completare la sua versione di Justice League in vista di un'uscita su HBo Max.

