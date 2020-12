Jude Law | compleanno 2020 | il miglior film è la sua vita

Leggi su amica

(Di martedì 29 dicembre 2020) Sì, dalla famosa canzone dei Beatles origina il nome diLaw. Decisione dei genitori (entrambi insegnanti) dell’attore britannico. Un nome che ha segnatoLaw per sempre. Perché la suaè una canzone, anzi, meglio, un. Fidanzato di attrici bellissime (e biondissime), oggi è il suo. Il regalo però è già arrivato, durante il lockdown, in gran segreto. Per i suoi 48 anni, si è regalato il sesto figlio. Insieme alla moglie, (questa volta psicologa ma sempre bionda), Phillipa Coan. Da dandy a daddy è un attimo. Anche per chi si chiamaLaw. E la sua(e i suoi tanti figli) lo dimostrano. Come lo dimostra il suo beauty look. La sua beauty evolution è testimonianza, per immagini, di questa sua grande evoluzione.Law, ...