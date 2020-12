Italia viva, Bellanova su La7 accusa Conte di arroganza e supponenza: “Non si può sostituire il Parlamento con gli amici degli amici” (Di martedì 29 dicembre 2020) “Per quanto tempo ancora potete chiamarti ‘ministra’? Dipende da Conte, se decide di rispondere positivamente alle questioni che abbiamo posto o se continua con supponenza e arroganza a non porsi il problema di non unire la coalizione che quest’anno ha visto anche Italia viva impegnata a fare grandi sforzi per cercare di dare qualità nell’azione politica e nelle iniziative legislative”. Sono le parole della ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, intervistata nella trasmissione “L’aria che tira” (La7), a proposito del nuovo ultimatum lanciato da Matteo Renzi a Giuseppe Conte con il contro-piano “Ciao” sull’utilizzo dei foni del Recovery Plan. “Quel ‘Ciao’ non si trasformerà in un addio – continua Bellanova – se si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) “Per quanto tempo ancora potete chiamarti ‘ministra’? Dipende da, se decide di rispondere positivamente alle questioni che abbiamo posto o se continua cona non porsi il problema di non unire la coalizione che quest’anno ha visto ancheimpegnata a fare grandi sforzi per cercare di dare qualità nell’azione politica e nelle iniziative legislative”. Sono le parole della ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa, intervistata nella trasmissione “L’aria che tira” (La7), a proposito del nuovo ultimatum lanciato da Matteo Renzi a Giuseppecon il contro-piano “Ciao” sull’utilizzo dei foni del Recovery Plan. “Quel ‘Ciao’ non si trasformerà in un addio – continua– se si ...

