Italia, vaccini anti Covid in ritardo: quando arrivano e prossime tappe (Di martedì 29 dicembre 2020) Italia, vaccini anti Covid in ritardo ma nessun rischio: la prima consegna massiccia arriverà via aerea questa sera Un ritardo fisiologico, anche perché tutti devono tararsi sui nuovi ritmi e su richieste che lieviteranno, ma l’Italia sta per essere invasa dai vaccini anti Covid della Pfizer. La conferma è arrivata dal Commissario per l’Emergenza Covid, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 29 dicembre 2020)inma nessun rischio: la prima consegna massiccia arriverà via aerea questa sera Unfisiologico, anche perché tutti devono tararsi sui nuovi ritmi e su richieste che lieviteranno, ma l’sta per essere invasa daidella Pfizer. La conferma è arrivata dal Commissario per l’Emergenza, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Rinaldi_euro : Riassumendo di vaccini ne sono stati per ora consegnati: -GERMANIA 150.000 -FRANCIA 19.000 -ITALIA 9.750. Inoltre l… - valigiablu : No, l’Italia non ha meno vaccini rispetto agli altri Paesi Ue - fleinaudi : I dati dei vaccini somministrati oggi in Italia ? Dove sono ? Non ci siamo ? Alle ore 18 ci sarà un tweet con il qu… - folucar : RT @AnnDePa: Ho fatto un po’ di calcoli: Per vaccinare - 30 milioni di persone l’Italia dovrebbe poter effettuare 82.191 vaccini al gi… - Profilo3Marco : RT @tg2rai: In ritardo in #Italia la fornitura dei vaccini @pfizer. La consegna dal #Belgio potrebbe slittare di un paio di giorni. Alla #G… -