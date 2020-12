iomivaccino | a che punto siamo in Italia e nel mondo

Leggi su vanityfair

(Di martedì 29 dicembre 2020) 7609 vaccinati in due giorni su 9750 dosi arrivate. È stata questa la partenza delle vaccinazioni in Italia, in attesa della fornitura settimanale che dovrebbe essere regolare da qui a marzo. Dovrebbero arrivare in questi giorni, in ritardo causa maltempo, 470mila dosi riservate a medici e personale sanitario. Hanno già comunicato lo slittamento al 30 dicembre Piemonte e Liguria, ma potrebbe accadere anche per altre regioni in cui Pfizer, dal Belgio, non riesce a consegnare.