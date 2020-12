Intesa Sp: nuovo accordo con Confcommercio, 3 mld euro per imprese associate (Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Nell'ambito degli interventi introdotti dai decreti Ristori e alla luce delle conseguenze innescate dalla pandemia sulle attività commerciali, Intesa Sanpaolo e Confcommercio imprese per l'Italia hanno siglato un nuovo accordo per ampliare con ulteriori 3 miliardi di euro il supporto di 2 miliardi già messo in campo nel mese di marzo per le imprese associate. La partnership rientra nel "consolidato e storico impegno a favore del tessuto imprenditoriale italiano che, in piena emergenza sanitaria, si è rafforzato per far fronte alle immediate esigenze di liquidità", si evidenzia nella nota. Nel dettaglio, Intesa Sanpaolo condividerà da oggi con gli associati Confcommercio proposte che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Nell'ambito degli interventi introdotti dai decreti Ristori e alla luce delle conseguenze innescate dalla pandemia sulle attività commerciali,Sanpaolo eper l'Italia hanno siglato unper ampliare con ulteriori 3 miliardi diil supporto di 2 miliardi già messo in campo nel mese di marzo per le. La partnership rientra nel "consolidato e storico impegno a favore del tessuto imprenditoriale italiano che, in piena emergenza sanitaria, si è rafforzato per far fronte alle immediate esigenze di liquidità", si evidenzia nella nota. Nel dettaglio,Sanpaolo condividerà da oggi con gli associatiproposte che ...

Mov5Stelle : La ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione @PaolaPisano_Min e il ministro per le politiche gio… - TV7Benevento : Intesa Sp: nuovo accordo con Confcommercio, 3 mld euro per imprese associate (2)... - TV7Benevento : Intesa Sp: nuovo accordo con Confcommercio, 3 mld euro per imprese associate... - LettriceLibera : Esce oggi un nuovo libro edito @drieditore Incantevole intesa di Joey Elis, un romance storico emozionante! In pr… - _marlene1265 : RT @Mov5Stelle: La ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione @PaolaPisano_Min e il ministro per le politiche giovanili e… -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa nuovo Intesa Sp: nuovo accordo con Confcommercio, 3 mld euro per imprese associate SassariNotizie.com Intesa Sp: nuovo accordo con Confcommercio, 3 mld euro per imprese associate (2)

(Adnkronos) – Per Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, “L’aggiornamento dell’accordo con Intesa Sanpaolo, partner storico della Confederazione, dimostra, ancora una volta, l’importanza della ...

FNM, A2A E SNAM/ Accordo per la mobilità a idrogeno verde in Lombardia

FNM, A2A e Snam hanno firmato un memorandum d’intesa per dare ulteriore impulso allo sviluppo ... di idrogeno da fonti rinnovabili e dal recupero di materia per alimentare i nuovi treni della linea ...

(Adnkronos) – Per Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, “L’aggiornamento dell’accordo con Intesa Sanpaolo, partner storico della Confederazione, dimostra, ancora una volta, l’importanza della ...FNM, A2A e Snam hanno firmato un memorandum d’intesa per dare ulteriore impulso allo sviluppo ... di idrogeno da fonti rinnovabili e dal recupero di materia per alimentare i nuovi treni della linea ...