Intesa Sp: nuovo accordo con Confcommercio, 3 mld euro per imprese associate (2) (Di martedì 29 dicembre 2020) (Adnkronos) - Per Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, "L'aggiornamento dell'accordo con Intesa Sanpaolo, partner storico della Confederazione, dimostra, ancora una volta, l'importanza della collaborazione tra banche e associazioni a favore delle imprese. Soprattutto in una fase di crisi e incertezza come questa, infatti, è cruciale far arrivare liquidità alle imprese del commercio, del turismo, dei trasporti e dei servizi, le più colpite dagli effetti della pandemia e del lockdown". La crisi che ha colpito il commercio in questi mesi, spiega Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, "rischia di comportare un grave danno all'economia reale del nostro Paese e al Pil, per questo è necessario che il mondo del credito affianchi le misure ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) (Adnkronos) - Per Carlo Sangalli, presidente di, "L'aggiornamento dell'conSanpaolo, partner storico della Confederazione, dimostra, ancora una volta, l'importanza della collaborazione tra banche e associazioni a favore delle. Soprattutto in una fase di crisi e incertezza come questa, infatti, è cruciale far arrivare liquidità alledel commercio, del turismo, dei trasporti e dei servizi, le più colpite dagli effetti della pandemia e del lockdown". La crisi che ha colpito il commercio in questi mesi, spiega Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei TerritoriSanpaolo, "rischia di comportare un grave danno all'economia reale del nostro Paese e al Pil, per questo è necessario che il mondo del credito affianchi le misure ...

Mov5Stelle : La ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione @PaolaPisano_Min e il ministro per le politiche gio… - TV7Benevento : Intesa Sp: nuovo accordo con Confcommercio, 3 mld euro per imprese associate (2)... - TV7Benevento : Intesa Sp: nuovo accordo con Confcommercio, 3 mld euro per imprese associate... - LettriceLibera : Esce oggi un nuovo libro edito @drieditore Incantevole intesa di Joey Elis, un romance storico emozionante! In pr… - _marlene1265 : RT @Mov5Stelle: La ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione @PaolaPisano_Min e il ministro per le politiche giovanili e… -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa nuovo Intesa Sp: nuovo accordo con Confcommercio, 3 mld euro per imprese associate (2) SardiniaPost Intesa Sp: nuovo accordo con Confcommercio, 3 mld euro per imprese associate

Condividi questo articolo:Milano, 29 dic. (Adnkronos) – Nell’ambito degli interventi introdotti dai decreti Ristori e alla luce delle conseguenze innescate dalla pandemia sulle attività commerciali, I ...

Covid-19, stop a cinema, palestre e teatri anche dopo il 15 gennaio: restrizioni anche su sport amatoriali

A gennaio 2021 la gran parte delle attività ritenute non essenziali resterà chiusa, il 15 gennaio 2021 scadrà il Dpcm emanato il 3 dicembre ...

Condividi questo articolo:Milano, 29 dic. (Adnkronos) – Nell’ambito degli interventi introdotti dai decreti Ristori e alla luce delle conseguenze innescate dalla pandemia sulle attività commerciali, I ...A gennaio 2021 la gran parte delle attività ritenute non essenziali resterà chiusa, il 15 gennaio 2021 scadrà il Dpcm emanato il 3 dicembre ...