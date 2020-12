Intesa Sp: nuovo accordo con Confcommercio, 3 mld euro per imprese associate (2) (Di martedì 29 dicembre 2020) (Adnkronos) – Per Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, “L’aggiornamento dell’accordo con Intesa Sanpaolo, partner storico della Confederazione, dimostra, ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra banche e associazioni a favore delle imprese. Soprattutto in una fase di crisi e incertezza come questa, infatti, è cruciale far arrivare liquidità alle imprese del commercio, del turismo, dei trasporti e dei servizi, le più colpite dagli effetti della pandemia e del lockdown”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 dicembre 2020) (Adnkronos) – Per Carlo Sangalli, presidente di, “L’aggiornamento dell’conSanpaolo, partner storico della Confederazione, dimostra, ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra banche e associazioni a favore delle. Soprattutto in una fase di crisi e incertezza come questa, infatti, è cruciale far arrivare liquidità alledel commercio, del turismo, dei trasporti e dei servizi, le più colpite dagli effetti della pandemia e del lockdown”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Liquidità imprese, accordo Intesa Sp-Confcommercio

(Teleborsa) - Nell'ambito degli interventi introdotti dai Decreti Ristori e alla luce delle conseguenze innescate dalla pandemia sulle attività commerciali, Intesa Sanpaolo e Confcommercio-Imprese per ...

(Teleborsa) - Nell'ambito degli interventi introdotti dai Decreti Ristori e alla luce delle conseguenze innescate dalla pandemia sulle attività commerciali, Intesa Sanpaolo e Confcommercio-Imprese per ...