Intesa Sanpaolo, Concerto Berliner Capodanno su Classica HD (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Come ogni anno, Classica HD regala ai propri spettatori il Concerto di fine anno da una delle grandi capitali europee della musica. Quest’anno e` la volta di Berlino con un Concerto senza pubblico, aperto unicamente alle telecamere: dalla Philharmonie, i Berliner Philharmoniker diretti dal loro direttore musicale Kirill Petrenko. Il Gala di San Silvestro verrà trasmesso, giovedi` 31 dicembre alle ore 21:10 su Classica HD (Sky, canale 136), in collaborazione con Intesa Sanpaolo. L’iniziativa – spiega una nota congiunta – e` nel solco della collaborazione instaurata da tempo tra Intesa Sanpaolo e Classica HD per la valorizzazione e diffusione di iniziative volte a promuovere il meglio della cultura lirica ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Come ogni anno,HD regala ai propri spettatori ildi fine anno da una delle grandi capitali europee della musica. Quest’anno e` la volta di Berlino con unsenza pubblico, aperto unicamente alle telecamere: dalla Philharmonie, iPhilharmoniker diretti dal loro direttore musicale Kirill Petrenko. Il Gala di San Silvestro verrà trasmesso, giovedi` 31 dicembre alle ore 21:10 suHD (Sky, canale 136), in collaborazione con. L’iniziativa – spiega una nota congiunta – e` nel solco della collaborazione instaurata da tempo traHD per la valorizzazione e diffusione di iniziative volte a promuovere il meglio della cultura lirica ...

