Interpump prosegue il piano di acquisto di azioni proprie

(Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) –Group, nell’ambito dell’autorizzazione all’dideliberata dall’Assemblea del 16 novembre 2020, ha comunicato di aver acquistato, dal 21 al 25 dicembre 2020, complessivamente 20.000, pari allo 0,0184% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di 38,9383 euro, per un controvalore pari a 778.765,00 euro. A seguito delle suddette oper, il costruttore di pompe ad alta pressione ha in portafoglio un totale di 2.222.356, pari al 2,0411% del capitale sociale. Inoltre il Gruppo ricorda che: • l’Assemblea deglisti del 16 novembre 2020 ha autorizzato l’di un massimo di 8.000.000...

Ultime Notizie dalla rete : Interpump prosegue

Teleborsa

Da seguire anche l’andamento di Interpump che, confermando la tendenza positiva nella ... 9,50 euro e può pertanto proseguire nella sua risalita, con target teorici a quota 9,75 prima e in area 9,83-9 ...Tra i best performers di Milano, in evidenza Nexi (+2,66%), Amplifon (+2,53%), Interpump (+2,30%) e Recordati (+2,19%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo, che prosegue le ...