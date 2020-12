Inter, nome nuovo per il post-Handanovic: è Rui Silva del Granada (Di martedì 29 dicembre 2020) Si continua a pensare al post-Handanovic Continua in casa Inter la ricerca di un portiere per il post-Handanovic. Il nome nuovo sondato dai dirigenti nerazzurri, secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, è quello di Rui Silva, portiere portoghese del Granada che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. “A giugno, quindi, sarà libero, ma già tra pochi giorni, volendo, potrà firmare per qualsiasi squadra. Insomma, si può già dare per scontato che il suo destino si deciderà a breve. Come già sottolineato, già da qualche tempo, l’Inter ha messo gli occhi su Rui Silva, raccogliendo informazioni. Le valutazioni tecniche sono tutte positive, ma è soprattutto il suo contratto in ... Leggi su intermagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Si continua a pensare alContinua in casala ricerca di un portiere per il. Ilsondato dai dirigenti nerazzurri, secondo il Corriere dello Sport in edicola oggi, è quello di Rui, portiere portoghese delche ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. “A giugno, quindi, sarà libero, ma già tra pochi giorni, volendo, potrà firmare per qualsiasi squadra. Insomma, si può già dare per scontato che il suo destino si deciderà a breve. Come già sottolineato, già da qualche tempo, l’ha messo gli occhi su Rui, raccogliendo informazioni. Le valutazioni tecniche sono tutte positive, ma è soprattutto il suo contratto in ...

sportli26181512 : Inter, per il dopo Handanovic spunta Rui Silva: Nome nuovo per il mercato dell'Inter. Secondo il Corriere dello...… - alfonsoguglielm : @sofiamazelli1 Io non posso credere che la mia inter sia così incompetente da lasciare andare un campione e tenere… - hanifasyd : RT @fcin1908it: Porta Inter, nome tutto nuovo CdS: 'Libero a zero, relazioni positive. Vice Handa nel 2021-22?' - - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: L'Inter si guarda intorno per il dopo Handanovic: è Rui Silva il nome nuovo per la porta nerazzurra ???? - Yuro_23 : RT @GoalItalia: L'Inter si guarda intorno per il dopo Handanovic: è Rui Silva il nome nuovo per la porta nerazzurra ???? -