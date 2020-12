Inter | Lukaku | “Con Lautaro ci dividiamo le luci dei riflettori | in Serie A conta solo vincere”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 dicembre 2020) L’attaccante dell’Romeluha concesso un’vista a Voetbalnational, affrontando vari temi tra cui il suo rapporto conMartinez: “Fin dalle prime volte in cui l’ho visto giocare ho capito che tra di noi sarebbe potuto nascere qualcosa di bello. Ciequamente ledei. L’ha bisogno di leader in campo, come me, Vidal, Barella o Sanchez, sono consapevole di avere una grande responsabilità.con quest’atteggiamento positivo è possibile trasformare la squadra dal punto di vista mentale”. Il belga ha quindi parlato dellaA: “Qui l’unica cosa cheè la vittoria, perciò quando scendo in campo pensoa ...