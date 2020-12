Inter, Alex Telles: “In Italia ho imparato tanto, ho dato il massimo per il club” (Di martedì 29 dicembre 2020) Alex Telles ha concesso un’Intervista alla testata giornalistica ‘O Jogo’, commentando, tra le altre cose, la sua esperienza in Serie A. L’esterno difensivo in forza al Manchester United ha raccontato le sue sensazioni tra le fila dell’Inter, delineando un resoconto positivo sul suo percorso nerazzurro: “Nel 2015 avevo 22 anni. All’epoca ero giovane, ma a quel livello neanche troppo, perché i giocatori salgono in prima squadra molto presto. Ho imparato molto, sia a livello difensivo che tattico. Non dico che sia stato un momento di esperienza, perché ho dato il massimo per aiutare la società, ma lì ho imparato molto. E oggi sì, mi sento più completo e più esperto. Oggi so di avere un nome, questo mi offre fiducia nel lavoro“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020)ha concesso un’vista alla testata giornalistica ‘O Jogo’, commentando, tra le altre cose, la sua esperienza in Serie A. L’esterno difensivo in forza al Manchester United ha raccontato le sue sensazioni tra le fila dell’, delineando un resoconto positivo sul suo percorso nerazzurro: “Nel 2015 avevo 22 anni. All’epoca ero giovane, ma a quel livello neanche troppo, perché i giocatori salgono in prima squadra molto presto. Homolto, sia a livello difensivo che tattico. Non dico che sia stato un momento di esperienza, perché hoilper aiutare la società, ma lì homolto. E oggi sì, mi sento più completo e più esperto. Oggi so di avere un nome, questo mi offre fiducia nel lavoro“. SportFace.

