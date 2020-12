Insultata l'infermiera prima vaccinata d'Italia. "Vediamo quando muori" (Di martedì 29 dicembre 2020) Il suo volto, o meglio i suoi occhi e la parte visibile con la mascherina, sono diventati il simbolo della campagna di vaccinazione anti Covid in Italia . Nel mondo virtuale, invece, Claudia ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Il suo volto, o meglio i suoi occhi e la parte visibile con la mascherina, sono diventati il simbolo della campagna di vaccinazione anti Covid in. Nel mondo virtuale, invece, Claudia ...

anthpavone : RT @CucchiRiccardo: Che #ClaudiaAlivernini debba chiudere i profili social perché è stata la prima infermiera a vaccinarsi e per questo è i… - cioli82 : RT @CucchiRiccardo: Che #ClaudiaAlivernini debba chiudere i profili social perché è stata la prima infermiera a vaccinarsi e per questo è i… - romi_andrio : RT @CucchiRiccardo: Che #ClaudiaAlivernini debba chiudere i profili social perché è stata la prima infermiera a vaccinarsi e per questo è i… - Gimar69Marchini : RT @CucchiRiccardo: Che #ClaudiaAlivernini debba chiudere i profili social perché è stata la prima infermiera a vaccinarsi e per questo è i… - paoloristori1 : RT @CucchiRiccardo: Che #ClaudiaAlivernini debba chiudere i profili social perché è stata la prima infermiera a vaccinarsi e per questo è i… -