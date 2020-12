Infermiera vaccinata risulta positiva al Coronavirus

Leggi su viagginews

(Di martedì 29 dicembre 2020) Un’che si ècontro il Covid-19 in una RSA in Spagna, a Lleida, ètaal virus. Un’dell’équipe che domenica ha iniziato a somministrare le vaccinazioni contro Covid-19 presso la residenza Balàfia I di Lleida, in Catalogna, ètaal. Alla stessasarebbe stato somministrato il vaccino. Quattro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com