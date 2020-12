In Spagna un registro di chi rifiuterà di vaccinarsi per il Covid. Il video (Di martedì 29 dicembre 2020) In Spagna un registro di chi rifiuterà di vaccinarsi per il Covid Roma, 29 dic. (askanews) – La Spagna intende creare un registro di coloro che rifiuteranno di vaccinarsi contro il coronavirus, da condividere con gli altri paesi dell’Unione europea. Lo ha annunciato il ministro della Salute Salvador Illa, aggiungendo che l’elenco non sarà pubblico o accessibile ai datori di lavoro. “Il registro è una misura precauzionale. In qualsiasi processo di vaccinazione è molto utile avere i dati per poter effettuare un processo di farmacovigilanza ed effettuare i relativi studi – ha spiegato – ed è anche vero che tutti gli organismi internazionali ed europei raccomandano di avere i dati, di condividere tra di noi le informazioni sul processo di ... Leggi su formiche (Di martedì 29 dicembre 2020) Inundi chidiper ilRoma, 29 dic. (askanews) – Laintende creare undi coloro che rifiuteranno dicontro il coronavirus, da condividere con gli altri paesi dell’Unione europea. Lo ha annunciato il ministro della Salute Salvador Illa, aggiungendo che l’elenco non sarà pubblico o accessibile ai datori di lavoro. “Ilè una misura precauzionale. In qualsiasi processo di vaccinazione è molto utile avere i dati per poter effettuare un processo di farmacovigilanza ed effettuare i relativi studi – ha spiegato – ed è anche vero che tutti gli organismi internazionali ed europei raccomandano di avere i dati, di condividere tra di noi le informazioni sul processo di ...

