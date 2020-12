In Italia le piste da sci sono chiuse per Covid, in Austria invece sono prese d’assalto nonostante il lockdown (Di martedì 29 dicembre 2020) Mentre in Italia le piste da sci sono chiuse per prevenire eventuali contagi da Covid-19, in Austria gli impianti turistici invernali continuano a essere presi d’assalto. Il cancelliere Sebastian Kurz h ha imposto dal 26 dicembre al 17 gennaio un nuovo lockdown – il terzo dall’inizio della pandemia – ma sulle alpi Austriache è ancora possibile sciare. Sulle piste innevate il Governo ha imposto solo distanziamento sociale e obbligo di indossare la mascherina Ffp2 sugli impianti di risalita, mentre i ristoranti delle stazioni sciistiche e le malghe lungo gli impianti sono chiusi. Malgrado le regole anti-contagio, sui social network circolano in questi giorni video ... Leggi su tpi (Di martedì 29 dicembre 2020) Mentre inleda sciper prevenire eventuali contagi da-19, ingli impianti turistici invernali continuano a essere presi. Il cancelliere Sebastian Kurz h ha imposto dal 26 dicembre al 17 gennaio un nuovo– il terzo dall’inizio della pandemia – ma sulle alpiche è ancora possibile sciare. Sulleinnevate il Governo ha imposto solo distanziamento sociale e obbligo di indossare la mascherina Ffp2 sugli impianti di risalita, mentre i ristoranti delle stazioni sciistiche e le malghe lungo gli impiantichiusi. Malgrado le regole anti-contagio, sui social network circolano in questi giorni video ...

