In Germania altri 852 morti: dalle misure tardive al caso Sassonia, le possibili ragioni. E la variante inglese era presente già a novembre (Di martedì 29 dicembre 2020) Tornano a salire i morti Covid in Germania: il Robert Koch Institut ha segnalato stamani 852 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Un altro picco, dopo che il 23 dicembre scorso era stata toccata la quota record di 962 morti. Anche la Germania ha superato la soglia dei 30mila decessi dall'inizio della pandemia (30.978) e oggi conta altri 12.892 nuovi casi confermati di Covid-19, nonostante un numero inferiore di tamponi rispetto ai giorni scorsi per via delle festività. Si è abbassato a 149,2 l'indice di incidenza dei contagi su 100 mila abitanti nei sette giorni, una settimana fa era arrivato a 197,6 casi: sono i primi effetti del lockdown duro scattato il 16 dicembre, quando Angela Merkel ha convinto i Länder e il Paese della necessità di ulteriori restrizioni, dopo che a inizio mese la curva dei ...

