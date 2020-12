In Croazia c'é stato un terremoto 4 volte più 'energetico' di quello di Amatrice (Di martedì 29 dicembre 2020) AGI - Aggiornato alle ore 17,31. Una scossa di terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la Croazia poco prima delle 12,20. Il bilancio è al momento di 5 morti, tra cui una ragazzina di 13 anni. Il quotidiano croato in lingua italiana La Voce del Popolo di Fiume ha raccontato che il boato è stato percepito in tutto il Paese, ma anche in Italia, Slovenia, Ungheria, Austria, Bosnia ed Erzegovina e Serbia. L'epicentro è stata la città di Petrinja, 23 mila abitanti, ad un centinaio di chilometri da Zagabria, dove già ieri c'era stato un terremoto di magnitudo 5,2. Le linee telefoniche in Croazia sono andate in tilt. Le immagini diffuse da Petrinja e Sisak, le due città più colpite, sono drammatiche, mostrano edifici crollati e distruzione. Danni anche a Zagabria, la capitale ancora alle prese con le conseguenze del ... Leggi su agi (Di martedì 29 dicembre 2020) AGI - Aggiornato alle ore 17,31. Una scossa didi magnitudo 6,4 ha colpito la Croazia poco prima delle 12,20. Il bilancio è al momento di 5 morti, tra cui una ragazzina di 13 anni. Il quotidiano croato in lingua italiana La Voce del Popolo di Fiume ha raccontato che il boato èpercepito in tutto il Paese, ma anche in Italia, Slovenia, Ungheria, Austria, Bosnia ed Erzegovina e Serbia. L'epicentro è stata la città di Petrinja, 23 mila abitanti, ad un centinaio di chilometri da Zagabria, dove già ieri c'eraundi magnitudo 5,2. Le linee telefoniche in Croazia sono andate in tilt. Le immagini diffuse da Petrinja e Sisak, le due città più colpite, sono drammatiche, mostrano edifici crollati e distruzione. Danni anche a Zagabria, la capitale ancora alle prese con le conseguenze del ...

SkyTG24 : Un #terremoto di magnitudo 6.4 è avvenuto in #Croazia ed è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica. La… - comunevenezia : ?? #Terremoto #Venezia ?? Alle 12.19 si è registrata una scossa di terremoto nella zona di Petrinja in #Croazia ? D… - SkyTG24 : Il #terremoto, di magnitudo 6.4 della scala Richter, è stato avvertito anche in Italia, lungo la costa Adriatica - Marco_chp1 : RT @ilgiornale: Distrutto il centro di Petrinja. Fermata una centrale nucleare in Slovenia. Il sisma è stato avvertito anche in Italia, da… - MSator : RT @GiancarloDeRisi: Forte terremoto in Croazia: epicentro a Petrinja vicino a Zagabria. Crollati un ospedale e un asilo. Tre i morti. La m… -

