“Imbarazzante!” GF Vip | è successo durante l’incontro tra Tommaso Zorzi e Maria De Filippi | ‘coltellata’ dell’ex gieffino

Nella Casa del Grande Fratello Vip grande sorpresa da una delle conduttrici più amate della televisione italiana, Maria De Filippi. Complice del GF Vip, Queen Mary ha voluto fare una sorpresa a Tommaso Zorzi e Cecilia. I due inquilini, in un momento di confidenze, hanno espresso la loro ammirazione verso il lavoro della De Filippi e Tommaso, come è solito ironizzare, ha detto: "Per Maria farei proprio lo stagista, le farei le fotocopie" suscitando così le risate dei coinquilini. Alfonso allora, dopo aver accolto in collegamento Maria, apre il collegamento con la Casa per coinvolgere Tommaso: "Avrei bisogno di te in SuperLed" mentre il giovane, con volto preoccupato, giunge nella stanza dove improvvisamente appare in video proprio la De Filippi.

