Ilary Blasi sfoggia il regalo super lusso: “Babbo Natale esiste”. Costa più di 5 mila euro (FOTO) (Di martedì 29 dicembre 2020) regalo lussuoso per Ilary Blasi Attraverso delle Stories su Instagram, Ilary Blasi ha esordito in questo modo nella giornata di Santo Stefano: “Babbo Natale esiste”. La nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021 ha gioito sul noto social network per il dono ricevuto a Natale. Ed è normale che fa i salti di gioia visto che si tratta di una prestigiosa borsa di Chanel. Il 26 dicembre, infatti, la professionista romana ha rivelato a tutti i suoi follower come si sono svolte le sue giornate di festa insieme al marito Francesco Totti, senza dimenticare di mostrare il lussuosissimo regalo. (Continua dopo la FOTO) regalo lussuoso di Natale di Ilary ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 29 dicembre 2020)lussuoso perAttraverso delle Stories su Instagram,ha esordito in questo modo nella giornata di Santo Stefano: “”. La nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021 ha gioito sul noto social network per il dono ricevuto a. Ed è normale che fa i salti di gioia visto che si tratta di una prestigiosa borsa di Chanel. Il 26 dicembre, infatti, la professionista romana ha rivelato a tutti i suoi follower come si sono svolte le sue giornate di festa insieme al marito Francesco Totti, senza dimenticare di mostrare il lussuosissimo. (Continua dopo lalussuoso didi...

domperigNO : RT @bebbe97: Conduttrice: Ilary Blasi Opinionisti: Tommaso e Stefania SOGNO #GFVIP - Cinzia58864882 : RT @bavbieturico: In un mondo di Alfonso Signorini per il quale l'attacco della contessa a Stefania era stato divertente e per il quale le… - IreneDs10 : RT @bavbieturico: In un mondo di Alfonso Signorini per il quale l'attacco della contessa a Stefania era stato divertente e per il quale le… - pizzagirlyla : RT @cvllmegii: buona notte. vado a sognare un grande fratello vip condotto da Ilary Blasi #gfvip - cvllmegii : buona notte. vado a sognare un grande fratello vip condotto da Ilary Blasi #gfvip -