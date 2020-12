Il vaccino AstraZeneca «non arriverà prima di gennaio»: ecco perché è una cattiva notizia (Di martedì 29 dicembre 2020) L’approvazione del vaccino di AstraZeneca è «improbabile» entra il mese di gennaio, ha detto il vice direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco, Noel Wathion: e per l’Italia è una pessima notizia Leggi su corriere (Di martedì 29 dicembre 2020) L’approvazione deldiè «improbabile» entra il mese di, ha detto il vice direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco, Noel Wathion: e per l’Italia è una pessima

riotta : L'Ema frena sul vaccino AstraZeneca, su cui ha puntato l'Italia: 'Improbabile l'ok entro gennaio'. L'Ue annuncia ul… - MediasetTgcom24 : Covid, errori nel metodo allungano i tempi per il vaccino AstraZeneca #coronavirus - Tg3web : Tempi più lunghi per il via libera al vaccino della società AstraZeneca, del quale l'Italia ha prenotato 40 milioni… - Fedoraquattroc2 : RT @amArizona13: L' Ema blocca il vaccino AstraZeneca. Probabilmente la Pfizer ha 'bussato' con i piedi! - MenegazziMarina : RT @cris_cersei: Guarda caso, la UE boccia proprio il vaccino ordinato dall'Italia. Il NEMICO punta a lasciarci in lockdown a vita, con la… -