Il vaccino anti-Covid? ?Come funziona davvero

Roberta Grima Tra scetticismi, paure e speranze, si aspettano le prime 470mila dosi, mentre Speranza mira a 13milioni di vaccinati entro marzo Non viene iniettato nulla che appartenga al Coronavirus nel nostro organismo. E' questa la novità del vaccino anti Covid che l'Italia e tutta l'Europa somministrerà nelle prossime settimane. Si tratta delle dosi prodotte dalle aziende Pfizer - Biontech, che prevedono di iniettare un mRNA (RNA - messaggero) nell'organismo. Nessun virus quindi, quello che viene iniettato é una sorta di messaggio che arriva alle cellule, dando l'ordine di produrre la proteina SPIKE. Proteina uguale a quella del Corona virus, l' "uncino" per intenderci, che nel caso di Covid-19, si aggancia al ricettore delle cellule, provocando la diffusione della malattia. E' proprio in questo la ...

