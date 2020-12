Il terrificante inizio di Kelly Oubre Jr

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 29 dicembre 2020) Al di là dell’Atlantico l’aggettivo “terrifying” viene spesso usato con accezione positiva per indicare qualcosa di straordinario. Purtroppo non è questo il caso: il modo in cuiJr ha cominciato la stagione è letteralmente. Riavvolgiamo il nastro allo scorso 19 novembre, quando durante un allenamento privato Klay Thompson è costretto a lasciare il campo. Fin dai primi momenti si teme il peggio e la conferma della rottura del tendine d’Achille allontana ogni speranza di rivederlo in campo in questa stagione. Una vera e propria mazzata per i Warriors che hanno atteso per più di un anno il ritorno sul parquet dello Splash Brother, dopo la rottura del crociato rimediata durante le Finals perse contro i Raptors nel 2019. Ma il Front Office ha promesso di tornare ad essere una contender, ai vertici della NBA come nei ...