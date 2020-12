Il terremoto in Croazia (Di martedì 29 dicembre 2020) La scossa di magnitudo 6.4, avvertita anche in Italia, ha causato ingenti danni nella città di Petrinja: ci sarebbero almeno un morto e diversi feriti Leggi su ilpost (Di martedì 29 dicembre 2020) La scossa di magnitudo 6.4, avvertita anche in Italia, ha causato ingenti danni nella città di Petrinja: ci sarebbero almeno un morto e diversi feriti

